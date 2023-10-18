В Атырауской области два человека погибли в затонувшем автомобиле, сообщает Telegram-канал Polisia.kz. 17 октября участковый заметил следы автомобиля, ведущие в реку Урал. Он сообщил об этом спасателям.

Сотрудники ДЧС Атырауской области извлекли из воды Niva.

— В автомобиле находились тела двоих мужчин 1971 и 1981 годов рождения. На телах повреждений не обнаружили. По камерам видеонаблюдения установили, что 16 октября в 23:18 автомобиль на высокой скорости заехал в реку, — говорится в сообщении.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Три года назад в Уральске произошла подобная трагедия. Тогда вместе с авто утонули трое детей.