— В инфекционной больнице находится 81 пациент: 68 детей и 13 взрослых. Мест 75. Поэтому с 18 октября больных корью начнём госпитализировать в санаторий «Чайка» за городом. Там подготовили 80 мест, — рассказал руководитель управления здравоохранения Рустем Исаев.Пациенты с лёгкой формой кори лечатся амбулаторно. В стационар госпитализируют с температурой и осложнениями в виде пневмонии, бронхита, отита. 15 пациентов находятся в стационарах в Байганинском, Мугалжарском и Иргизском районах. В каждом по 4-5 заболевших. Большая часть из них не была привита. Сейчас в области идёт активная вакцинация против кори. Из республиканского бюджета на это выделили 90 млн тенге. Область получила 30 тысяч доз вакцин. Прививают жителей до 30 лет и медработников до 55 лет, не получавших ранее вакцину против кори. Первый завоз кори в Актобе был в феврале из Турции. Заболевание выявили у пациента, который лечился там.
