Вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. По результатам весеннего авиаучёта этого года, только уральская популяция составила 1,8 миллиона особей. В конце года численность сайгаков может составить около 2,6 миллионов.

На нашествие животных не раз жаловались фермеры: парнокопытные вытаптывают сенокосы, на пастбищах не остаётся травы для домашнего скота. Позже стало известно, что сайгаков включили в перечень животных, подлежащих регулированию. С шестого октября власти заявили, что отлову подлежат 200 тысяч парнокопытных. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным и в Минэкологии объявили, что сайгаков будут отстреливать.

Однако не все казахстанцы поддержали идею об отлове и отстреле парнокопытных. Ведь на протяжении долгих лет действовал мораторий. Жительница ЗКО Анаргуль Амирова считает, что сокращать численность сайги категорически нельзя. Она создала соответствующую петицию.

— Сайгаки два раза пережили трагедию — во время джута и после взрыва протона, когда степь была отравлена. Тогда президент подписал указ об их защите. Сайгак — это сакральное животное казахского народа. Они находятся на грани вымирания (в 1996 году вошли в Красный список Международного Союза охраны природы. При этом сайгак не включён в Красную книгу Казахстана — прим. автора), — говорит Анаргуль Амирова.

По её словам, вместо отстрела и отлова животных можно было просто возместить ущерб фермерам. А истинная цель регулирования численности — это рога, которые стоят немалых денег на чёрном рынке, считает женщина.

— Есть природа, которая сама регулирует процесс. Я рада, что сайгаков много. Хотя откуда эта цифра в два миллиона? Кто даст гарантии, что завтра опять не случится стихийное бедствие и они вновь начнут вымирать? После нас тоже поколение будет, что мы им скажем? Я задала вопрос министерству экологии: что вы будете делать после того, как продадите последнюю каплю нефти и убьёте последнюю сайгу? — возмущается жительница.

Анаргуль Амирова создала петицию и требует остановить отлов и отстрел сайгаков.