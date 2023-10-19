В социальных сетях распространяется видео, на котором якобы президент Токаев призывает казахстанцев инвестировать платформу, созданную Илоном Маском инвестиционную платформу.
Проект StopFake выявил, что это дипфейк — реалистичная подмена фото, аудио и видео. Ролик сгенерирован нейросетью.
— В крупных казахстанских или англоязычных СМИ нет сообщений о том, что Илон Маск и правительство РК совместно разработали некую инвестиционную платформу. В Сети есть множество публикаций об «инвестиционной платформе Илона Маска». Все упоминания о ней гласят, что это обман, — говорится в сообщении.
Никакой платформы для пассивного заработка Маск не создавал, а приглашения вложить деньги в подобные стартапы — дело рук кибермошенников.