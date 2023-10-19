В сети распространяется информация о том, что в нескольких областях Казахстана ожидается смена часового пояса. Судя по рассылке, жители Западно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской, Мангистауской и Кызылординской областей в ночь на первое декабря переведут стрелки своих часов на столичное время. То есть на час вперёд.

Выяснилось, что проект действительно обсуждался. Инициатором оказалось министерство экологии. В ведомстве нам сообщили, что два дня назад документ сняли с обсуждения, так как он вызвал ажиотаж среди государственных органов.

Напомним, экс-аким Уральска Булат Шакимов ранее уже поднимал этот вопрос. По его мнению, возврат области в «свой» часовой пояс благотворно повлияет как на общее настроение населения, так и на производительность труда.