Подростка подозревают в убийстве матери в ЗКО

В редакцию «МГ» поступила информация, что18 октября в области произошла трагедия. По предварительной информации, 16-летнего подростка подозревают в убийстве собственной матери.

В управлении здравоохранения сообщили, что женщина скончалась и врачи лишь констатировали её смерть.

По данным департамента полиции ЗКО, подозреваемого в убийстве задержали и водворили в изолятор временного содержания. Начато досудебное расследование. Иную информацию в интересах следствия полицейские раскрывать не стали.

В сельском акимате сообщили, что семья была вполне благополучной и на учёте не состояла.