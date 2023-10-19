В редакцию «МГ» поступила информация, что18 октября в области произошла трагедия. По предварительной информации, 16-летнего подростка подозревают в убийстве собственной матери.
В управлении здравоохранения сообщили, что женщина скончалась и врачи лишь констатировали её смерть.
По данным департамента полиции ЗКО, подозреваемого в убийстве задержали и водворили в изолятор временного содержания. Начато досудебное расследование. Иную информацию в интересах следствия полицейские раскрывать не стали.
В сельском акимате сообщили, что семья была вполне благополучной и на учёте не состояла.