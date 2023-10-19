Подобный финт удавался только 17 игрокам за всю историю лиги. Чтобы оценить этот рекорд по достоинству, перенесемся с Романом в прошлое, пробежимся по-настоящему и немного заглянем в будущее.

Прошлое

“Первая игра в лиге запоминается навсегда. Мне было 22, на календаре 3 сентября 2008 года. С тех пор пролетело уже 15 лет. Было много классных матчей. Например, игра с «Салаватом Юлаевым» в Уфе, когда мы забросили 3 гола на последней минуте и выиграли. А еще серия с «Торпедо» в 2019-м: в домашней игре мы уступали 0:4, но смогли спасти матч. А в овертайме я забросил победный гол”.

Перечислить все достижения Старченко – задача не из легких, но мы попытаемся. К своему дебюту в КХЛ он уже стал бронзовым призером зимней Универсиады и Континентального Кубка. В сезоне 2011/12 забил самый быстрый на тот момент гол лиги на 8 секунде. В 2013 Роман пробился с национальной сборной в ТОП-дивизион и вошел в символическую сборную чемпионата мира в Будапеште, где стал лучшим бомбардиром турнира. Этот титул, как и звание самого ценного игрока, ему присваивался не раз в карьере.

Настоящее

“Я просто люблю эту игру. Мне нравится приходить на арену, работать, быть в команде, усердно тренироваться и отдавать всего себя на льду и за его пределами. Мой успех был бы невозможен без моей прекрасной семьи – супруги и детей, а также без поддержки болельщиков и ребят из команды”.

Сегодня Старченко вновь лидирует в родной команде после годового отсутствия. В его копилке 210 голов и 191 результативная передача, а также 386 очков за «Барыс». В новом сезоне Романа поддерживает новый партнер – Parimatch. Так что планы спортсмена становятся только амбициознее.

Будущее

“Я бы хотел сыграть юбилейную 1000-ю игру в Лиге. Для этого мне нужно провести в КХЛ ещё три сезона. Будет здорово, если мне удастся помочь команде выиграть Кубок Гагарина и привезти его в Астану. Мы в Лиге с самого основания, у нас прекрасный город, организация, с нами выросло не одно поколение болельщиков – «Барыс» заслужил победу в чемпионате”.

Поднять Кубок Гагарина над головой мечтает каждый игрок КХЛ. Это не только долгожданная награда за пролитые кровь и пот, не только большая честь и лучи славы, но и благодарность фанатам за преданность команде. Никогда не знаешь, когда наступит переломный момент в чемпионате. Но впереди еще три сезона, и можно быть уверенными, что легенда «Барыса» приложит все свои силы для достижения общей цели.

Беттинг-компания Parimatch действует на основании лицензии №20019733 от 31.12.2020, выданной РГУ «Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан».