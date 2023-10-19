27-летнего мужчину врачи поставили на ноги, исправив сложную врождённую патологию. Операцию провели травматологи-ортопеды больницы №4 в Алматы.

У мужчины были врождённые вывих бедра и дисплазия тазобедренного сустава четвёртой степени. Одна нога была короче другой на семь сантиметров. Пациент и сам работает медиком в Таразе и от коллег узнал про клинику в Алматы. Мужчине предстоит ещё одна операция — на второй тазобедренный сустав.

Эту операцию провёл травматолог-ортопед Жайдарман Оразхан. По словам врача, пациенту понадобился год на раздумья, чтобы решиться и вернуться после консультации. Засвидетельствовать случай приехал Андрей Каминский — представитель Национального медицинского центра травматологии и ортопедии из Кургана. Совместная операция казахстанских и российских врачей длилась четыре часа.