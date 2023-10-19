Водитель без прав пытался скрыться от полицейских на трассе Уральск — Атырау
Водителя ранее лишили прав управления. По этой причине от скрывался от полицейских, сообщили в департаменте полиции ЗКО.
— 18 октября в 19:00 сотрудники батальона патрульной полиции при патрулировании трассы Уральск — Атырау заметили Mercedes Benz с неправильно установленными номерными знаками. После попытки его остановить водитель продолжил движение. Позже его задержали, — рассказали в ведомстве.
Как выяснилось, за рулём авто был 23-летний житель Теректинского района. Свои действия полицейским он объяснил тем, что лишён права управления. Оттого и пытался скрыться.
В отношении водителя составили административные протоколы по статьям: