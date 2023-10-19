— 18 октября в 19:00 сотрудники батальона патрульной полиции при патрулировании трассы Уральск — Атырау заметили Mercedes Benz с неправильно установленными номерными знаками. После попытки его остановить водитель продолжил движение. Позже его задержали, — рассказали в ведомстве.

590 КоАП РК «Управление зарегистрированным транспортным средством с нечитаемыми номерными знакам»;

613 КоАП РК «Невыполнение требований сотрудника ОВД»;

612 КоАП РК «Управление водителем, лишённым прав».

Водителя ранее лишили прав управления. По этой причине от скрывался от полицейских, сообщили в департаменте полиции ЗКО.Как выяснилось, за рулём авто был 23-летний житель Теректинского района. Свои действия полицейским он объяснил тем, что лишён права управления. Оттого и пытался скрыться. В отношении водителя составили административные протоколы по статьям:Нарушителю грозит солидный штраф либо арест.