Причем не только среди парней, но и девушек. О том, как построить карьеру, играя в Доту, поделилась с нами известная стримерша и косплеер Алия Бекбаева.

Алия завирусилась в социальных сетях своими впечатляющими перевоплощениями в персонажей из аниме и онлайн-игр. Но за миловидной внешностью также прячется заядлый игрок, готовый уничтожать и доминировать в Доте. Под ником «ABQueen» Бекбаева регулярно стримит свои похождения в Twitch на радость многочисленной аудитории. Как она пришла к этому, мы узнали в интервью с самой «королевой».

Как началось твое увлечение киберспортом и косплеем? В какой момент ты поняла, что из этого можно сделать карьеру?

Играть в Доту я начала в 2017 году совершенно случайно. В перерывах между парами мои одногруппники пошли в компьютерный клуб, а я от скуки пошла с ними. Я попросила их научить меня, но на мою просьбу ребята только посмеялись, сказав, что «девушкам в Доте не место». Спустя два года я уже играла лучше любого из них.

Во что-то более серьезное мое увлечение переросло, когда я познакомилась с про-игроками в Доту. Однажды они позвали меня поучаствовать с ними в местном турнире. Мы выиграли и получили призовые деньги. В тот момент я поняла, что хочу заниматься киберспортом профессионально.

Насколько популярен в Казахстане стриминг, на твой взгляд? Чем твой канал выделяется на фоне других?

В нашей стране все сферы киберспорта и стриминга только развиваются. Каждый может найти себе контент или создавать контент на свой вкус. Я, например, в основном сижу и просто играю в Доту, но у меня есть своя преданная аудитория, которая меня поддерживает. Мне нравится общаться с чатом, и я ценю каждого, кто регулярно смотрит мои стримы.

Что ты можешь посоветовать начинающим стримерам?

Есть несколько вариантов для раскрутки канала. Первый – придумать хороший «байт» (прим. наживка). Чем интереснее он будет, тем больше людей к вам придет. Не бойтесь экспериментировать и вести себя нестандартно! Второй вариант – стать по-настоящему продвинутым игроком, чтобы другие учились играть, глядя на вас. И третий – быть очень красивым человеком, чтобы прям глаз не оторвать.

Что насчет косплея? Много ли ресурсов требуется для создания образов? Какой твой самый любимый?

Я одинаково люблю все свои косплеи, поэтому сложно выбрать один. Думаю, что все-таки «Виндрейнджер» из Доты 2, так как это мой самый первый образ. Он стоил 120 тысяч тенге, но есть образы и подороже. В целом косплей – удовольствие не из дешевых. Мои костюмы изготавливаются на заказ сроком от месяца и более. Но ощущения, которые ты испытываешь, перевоплощаясь в другого человека или персонажа, стоят всех потраченных средств.

Какие у вас планы на ближайшее будущее?

Веселый опыт, новые горизонты и, конечно, карьерный рост. Мне бы хотелось активно участвовать в развитии киберспорта в Казахстане. Ради этого я даже нашла себе крутого партнера в лице Parimatch. Ценности и характеристика бренда откликаются во мне, а именно их дерзость и драйв. Уверена, что у нас будет много интересных проектов. Так что ждите от меня новостей!

Беттинг-компания Parimatch действует на основании лицензии №20019733 от 31.12.2020, выданной РГУ «Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан».