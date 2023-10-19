Накануне Дня Республики среди воспитанников детского сада Бурлинского района организовали акцию «Менің туым - менің төрімде». Суть заключалась в том, чтобы сделать семейное фото с флагом и выложить в социальные сети. Подобную акцию проводят и среди школьников района.

— Моя дочь, Азиза Муратова, воспитанница ясли-сада №2 в Аксае. Считаю, что воспитание патриотизма начинается с детского сада. В саду мы участвуем в проекте «Туған жер». Программа направлена на воспитание детей и привитие любви к родному краю, бережному отношению к природе, уважительном отношении к истории нашей родины, — говорит мама Азиза.

Она отмечает, что воспитание патриота это результат длительного, ежедневного воздействия на дошкольника. Эта работа проводится на занятиях, праздниках, в играх, быту. В их семье уже стало традицией каждое утро начинать с исполнения Гимна. Азиза знает что такое Герб, Гимн, Флаг.

В детском саду №6 «Шаңырақ» так же уделяется внимание патриотическому воспитанию дошкольников. В каждой возрастной группе в игровой форме дети знакомятся с традициями и обычаями казахского народа, играют в сюжетно-ролевые игры, поют песни, мастерят поделки, изготавливают праздничные открытки, создают коллажи. Несомненно, этот праздник запомнится каждому воспитаннику, так как самое ценное, что есть у человека — это его Родина.