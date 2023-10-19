Восемь ребят из детского дома Уральска ждут своих наставников, сообщается на странице проекта в Instagram.

— В программе «Наставники» мы находим для подростков старших друзей, которые поделятся с ними жизненным опытом, поддержат на важных этапах и помогут чувствовать себя уверенными во взрослой жизни. Все ребята интересные и классные подростки, желающие обрести участливого, внимательного и понимающего старшего друга и пример для подражания. Если вы живёте в Уральске, готовы общаться с ребёнком долгосрочно и вы старше 25 лет, ждём ваши заявки, — говорится в сообщении.

Подать заявку на наставничество можно в Telegram-канале.

Проект «Наставники» впервые стартовал в 2014 году в Алматы. Далее филиалы открылись в Астане, Караганде и Павлодаре. В 2018 году проект заработал в Уральске. Основная идея — помочь детям-сиротам и детям, лишённым родительской опеки.