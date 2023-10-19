По данным «Казгидромета», 20 октября на севере и востоке ЗКО ожидается туман.
  • В Уральске ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +10..+12 градусов, ночью похолодает до 0..-2 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +10..+12 градусов, ночью +1..+3 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +7..+9 градусов. Ночью похолодает до -1..-3 градусов. Ветер до +10 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +13..+15 градусов, ночью опустятся до +7..+9 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +20..+22 градусов, ночью похолодает до +8..+10 градусов. Ветер до 5 метров в секунду.