Ерхату Айболулы 13 лет, он инвалид первой группы. Проблемы со зрением у него начались в четыре года. Тогда врачи ставили диагноз — конъюнктивит, лечение не дало результатов. Позже алматинские врачи диагностировали у него куда более серьёзные заболевания. Сейчас полностью диагноз подростка звучит как атрофия зрительного нерва правого глаза и гемофтальм (кровоизлияние в стекловидное тело) левого глаза.

Летом 2023 года мама подростка Назымгуль Лукбанова отвезла сына в Санкт-Петербург, мальчику сделали операцию, которая стоила 2,8 миллиона тенге. Нехватка денег на оплату операции не напугала ни Ерхата, ни его мать, они вместе отправились заграницу.

— Операцию нам сделали только на левый глаз, ему вставили кристаллик. Каждые полгода сын проходит лечение. Проходим и платно и бесплатно. На платные берём кредиты. К большому сожалению, детей с нашим диагнозом не лечат и не диагностируют в Казахстане. После последнего визита в клинику Алматы нас попросили не приезжать, а искать место, где нам помогут. Почти все отказывают. Одна клиника в Турции согласилась, сказали приехать в январе. Только обойдётся всё это в 2,5 миллиона тенге. Мы живём в съёмном доме, я работать не могу, смотрю за детьми. Только муж работает, — говорит мама Ерхата.

Мальчик занимается в коррекционной школе. Там ему выдали специальный аппарат для чтения. По словам мамы Ерхата, его глаза постоянно красные и болят.

Клиника Medikal Park Hospital в Стамбуле ждёт семью в январе. Родители всеми силами ищут деньги на поездку.

Все, кто хочет помочь семье, могут перечислить средства по номеру +7 (705) 790-99-43 Kaspi Bank. По этому же номеру вы можете связаться с родителями.