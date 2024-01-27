Какие профессии были самыми востребованными в 2023 году в Казахстане?

В 2023 году рынок труда в сфере информационных технологий в Казахстане продолжил свой стабильный рост, отражая динамичное развитие отрасли. Анализ данных, представленных на платформе hh.kz, позволяет выделить ключевые тенденции и обсудить вопросы, касающиеся образования и опыта кандидатов.

Согласно данным hh.kz, в 2023 году на платформе было размещено более 30 тысяч вакансий в ИТ-сфере, что свидетельствует о высоком спросе на квалифицированных специалистов. Основными городами с наибольшим количеством вакансий оказались Алматы (57% от общего количества вакансий), Астана (24%) и Караганда (3%), что подчеркивает географическое распределение спроса.

Среди востребованных специалистов выделяются разработчики и программисты, которые составляют 26% от общего числа вакансий, дизайнеры и художники - 13%, а также специалисты в сфере технической поддержки - 9%. В список востребованных профессий также входят аналитики, руководители проектов, системные администраторы, тестировщики и специалисты по информационной безопасности.

Позиции в сфере информационных технологий также известны своей высокой оплатой труда. Самыми высокооплачиваемыми позициями являются программисты и разработчики, дата-сайентисты, дизайнеры и художники, руководители группы разработки, а также руководители проектов.

Интересно, что 68% вакансий не требуют образования или не указывают на его наличие, 27% требуют высшее образование, а 5% - среднее профессиональное. Бизнесу важнее опыт и успешно реализованные проекты, чем только образование или окончание курсов. Для начинающих специалистов особое внимание уделяется опыту работы и реализации значимых проектов.

Таким образом, рынок труда в сфере информационных технологий в Казахстане продолжает расти, предоставляя множество возможностей для развития и карьерного роста специалистов. Спрос на квалифицированных IT-специалистов остается высоким, а высокая оплата труда делает эту отрасль привлекательной для многих работников.