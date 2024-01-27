27 января во всех онкологических организациях Казахстана пройдёт единый день открытых дверей для женщин. Они смогут получить бесплатную консультацию и обследование у онкогинекологов по выявлению патологии шейки матки.

В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что для профилактики рака шейки матки 27 января в ГКП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» состоится День открытых дверей. Консультации будут проводиться с 9.00 до 13.00 в кабинетах №207, №210. При себе необходимо иметь удостоверение личности.

Адрес медицинского учреждения: ул. Алматинская, 58. , остановка Чувашинская (проезд на автобусах №33, №43, №52). Дополнительную информацию можно получить, позвонив по номеру 91-80-52.

Кроме этого Дни открытых дверей будут проходить во всех поликлиниках города и районов области.

Рак шейки матки является единственным видом онкозаболевания, который можно предотвратить с помощью вакцинации от ВПЧ (Вирус папилломы человека). В Казахстане данная вакцинация девочек от ВПЧ начнется в 2024 году.