1,5 млн тенге вернули жителю Атырау после обращения в госорганы

О случае рассказали в департаменте торговли и защите прав потребителей по Атырауской области.

Житель Атырау покупает строительные материалы в одном из строительных магазинов города. Решив вернуть некоторые из приобретенных товаров, он передает товар обратно и просит вернуть уплаченные средства. Однако продавец не спешит возвращать потребителю средства, уплаченные за товар надлежащего качества. После этого потребитель обратился с жалобой в департамент, - сообщили в ведомстве.

После обращения специалисты департамента по телефону разъяснили продавцу права потребителя и обязанности исполнителя, указанные в требованиях закона РК «О защите прав потребителей». В итоге продавец вернул мужчине деньги.