По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, несколько месяцев назад стражи порядка проводили подворный обход. Тогда житель Уральска, пенсионер попросил ему помочь оформить добровольный отказ от получения кредита. Полицейские установили на его смартфон приложение Egov mobile, с помощью которого и установили запрет.

Спустя какое-то время на пенсионера вышли мошенники и попытались оформить на него денежный заём. Мужчина говорит, что выполнял инструкции злоумышленников будто под гипнозом, скачал те несколько приложений, которые они продиктовали, предоставил им все персональные данные.

Благо оформленный несколько месяцев отказ от кредита не дал мошенникам получить заём.

Казахстанцы смогут через eGov устанавливать запрет на оформление кредитов на своё имя