Школьники из Уральска отправятся на Чемпионат Европы по футзалу

В Алматы 24-28 января прошли отборочные соревнования на чемпионат Европы по футзалу среди школьников, сообщили в отделе образования Уральска.

Соревнование было организовано республиканским общественным объединением "Федерация школьного спорта Казахстана".

В турнире приняли участие команды из Алматинской и Карагандинской областей, города Атырау и школы-гимназии №44 имени Д. А. Кунаева г. Уральска.

В соревнованиях команда уральских школьников под руководством Сержана Манасова и Мадияра Идаева обыграла актюбинскую команду со счетом 2:7, атыраускую со счетом 2:3, алматинскую со счетом 1:2.

Таким образом, по итогам турнира уральские школьники стали победителями и выиграли путевку на Чемпионат Европы, который состоится в Боснии и Герцеговине.