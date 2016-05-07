В связи с празднованием Дня Победы 9 мая в городе будут частично перекрыты улицы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". shema2 Так, днем с утра будет перекрыта ул. Пугачева в районе площади Победы, а также проспект Достык от ул. Г. Тукая до ул. Пугачева. shema2 Вечером на площади Абая пройдет традиционный концерт. Проспект Достык будет перекрыт от ул. Досмухамедова до ул. Сарайшык. Объезд транспорта будет осуществляться по ул. Ескалиева.