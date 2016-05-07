Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на главного спасателя оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО Аягоз КУЖАНБАЕВУ. Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" - Ребенка так и не удалось найти, в связи с этим было решено направить еще одну группу водолазов на помощь. Поиски продолжаются, - сообщила Аягоз КУЖАНБАЕВА. Аягоз КУЖАНБАЕВА также отметила, что они придерживаются версии, что ребенок скорее всего утонул. Напомним, 3 мая спасателям сообщили, что в поселке Тайпак Акжайыкского района пропал 7-летний ребенок. На место сразу же выехали водолазы. Аким района Адиль ЖОЛАМАНОВ пояснил, что со слов мамы, ребенок играл на улице, а когда она вышла посмотреть, его не оказалось на месте.