По словам очевидцев, "Газ-53" ехал в сторону Уральска, а "Нива" в противоположную сторону. Также очевидцы рассказали, что якобы "Нива" выехала на встречную полосу, грузовик пытался уйти от столкновения, однако удара избежать не удалось. Судя по повреждениям, "Нива" врезалась в переднее левое крыло "ГАЗ-53". От удара грузовая машина перевернулась, а легковая машина была сильно искорежена. На месте ДТП погибли два человека - водитель "Нивы" и пассажир, водитель "Газ-53" и еще один пассажир легковушки остались живы. На месте аварии полицейские перекрыли движение транспортных средств и участок объезжали по степной дороге.