8 мая около пяти часов вечера на трассе Уральск-Атырау в районе поселка Щапово столкнулись "Нива" и "ГАЗ-53", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". dtp zko (5) По словам очевидцев, "Газ-53" ехал в сторону Уральска, а "Нива" в противоположную сторону. Также очевидцы рассказали, что якобы "Нива" выехала на встречную полосу, грузовик пытался уйти от столкновения, однако удара избежать не удалось. Судя по повреждениям, "Нива" врезалась в переднее левое крыло "ГАЗ-53". От удара грузовая машина перевернулась, а легковая машина была сильно искорежена. На месте ДТП погибли два человека - водитель "Нивы" и пассажир, водитель "Газ-53" и еще один пассажир легковушки остались живы. На месте аварии полицейские перекрыли движение транспортных средств и участок объезжали по степной дороге. dtp zko (6)   dtp zko (4) dtp zko (1) dtp zko (3) dtp zko (2) Фото предоставлено очевидцами