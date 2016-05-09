Задержание произошло 6 мая около 19 часов вечера на улице Чагано-Набережная в районе стадиона им. Атояна, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". gai vzyatka (3) 6 мая примерно в 19 часов на обочине дороги по улице Чагано-Набережная стояла припаркованная "Шкода" дорожных полицейских. Рядом с машиной находились сотрудники антикоррупционной службы, которые изымали личные вещи ДПСников. В ходе задержания у полицейских также были изъяты служебные удостоверения и сверток, в котором находились деньги. Предположительно, полицейских задержали по подозрению в получении взятки, однако в пресс-службе ДВД ЗКО от комментариев воздержались ссылаясь на то, что ответят после праздников. gai vzyatka (1) gai vzyatka (2) gai vzyatka (4) gai vzyatka (5) gai vzyatka (6)   F9jqwwWLbR8 Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА