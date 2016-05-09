Кадр видео телеканала "Казахстан" Во Флориде завершился бой казахстанского боксёра Каната Ислама против колумбийца Хуана Де Анхеля. Ислам нокаутировал соперника в 6-м раунде поединка, продолжив серию из 21 победы на профессиональном ринге. Бой мог завершиться ещё в 4-м раунде: после серии атак Ислама Анхель присел на корточки, бой пришлось приостановить, однако колумбиец достоял раунд. В конце 6 раунда Хуан Де Анхель отказался продолжать поединок. Бой завершился техническим нокаутом. Все раунды на ринге в США сопровождались скандированием болельщиков: "Казахстан!" В ноябре 2015 года Канат Ислам одержал 20-ю победу на профессиональном ринге. Соперником 30-летнего Ислама был 31-летний Джонатан Батиста из Доминиканской республики. Поединок, состоявшийся в первом среднем весе в США, завершился нокаутом уже в первом раунде. Всего на счету казахстанского боксёра 18 побед нокаутом. Промоутер Каната Ислама Нельсон Лопес накануне сообщил, что его клиент готов драться с также не знающим поражений на профессиональном ринге соотечественником Геннадием Головкиным.