Таким образом, казахстанец продолжил беспроигрышную серию боёв на профессиональном ринге, сообщает informburo.kz. Кадр видео телеканала "Казахстан" Кадр видео телеканала "Казахстан" Во Флориде завершился бой казахстанского боксёра Каната Ислама против колумбийца Хуана Де Анхеля. Ислам нокаутировал соперника в 6-м раунде поединка, продолжив серию из 21 победы на профессиональном ринге. Бой мог завершиться ещё в 4-м раунде: после серии атак Ислама Анхель присел на корточки, бой пришлось приостановить, однако колумбиец достоял раунд. В конце 6 раунда Хуан Де Анхель отказался продолжать поединок. Бой завершился техническим нокаутом. Все раунды на ринге в США сопровождались скандированием болельщиков: "Казахстан!" В ноябре 2015 года Канат Ислам одержал 20-ю победу на профессиональном ринге. Соперником 30-летнего Ислама был 31-летний Джонатан Батиста из Доминиканской республики. Поединок, состоявшийся в первом среднем весе в США, завершился нокаутом уже в первом раунде. Всего на счету казахстанского боксёра 18 побед нокаутом. Промоутер Каната Ислама Нельсон Лопес накануне сообщил, что его клиент готов драться с также не знающим поражений на профессиональном ринге соотечественником Геннадием Головкиным.