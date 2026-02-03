Дизайн монеты номиналом 1000 тенге посвящён шорт-треку.

Национальный банк Казахстана объявил о выпуске в обращение новой коллекционной монеты «OLYMPIC GAMES 2026. SHORT TRACK», приуроченной к предстоящим XXV зимним Олимпийским играм в Италии. Об этом сообщили в пресс-службе финансового регулятора.

Монета входит в серию «Спорт» и имеет номинал 1000 тенге. Изделие изготовлено из серебра 925 пробы с применением цветной печати и выполнено в качестве proof, что обеспечивает высокую детализацию чеканки. Диаметр монеты — 37 мм, масса — 20 граммов, а общий тираж ограничен 2000 экземплярами.

Дизайн посвящён популярной зимней дисциплине — шорт-треку, динамичному виду конькобежного спорта, включённому в программу Олимпийских игр. Производство монеты осуществлено на Казахстанском монетном дворе совместно с нумизматической компанией MDM из Германии.

Информация о начале продаж будет опубликована дополнительно на официальном интернет-магазине института, где также напомнили, что коллекционные монеты сохраняют статус законного платёжного средства на территории Казахстана по их номинальной стоимости и могут использоваться для всех видов расчётов, зачисления на банковские счета, переводов, обмена и размена во всех банках страны.

Напомним, XXV зимние Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года.