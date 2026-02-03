Такие данные за январь 2026 года предоставило Бюро нацстатистики.

Инфляция в Казахстане в январе 2026 года составила 12,2%, за месяц – 1% (в предыдущем месяце – 0,9%), сообщает Бюро нацстатистики. Цены на продовольственные товары за год выросли на 12,9%, платные услуги – на 12%, непродовольственные товары – на 11,7%.

В разрезе регионов, в ЗКО инфляция составила в 2026 году — 11,5%, в 2025 — 9,7%, а в 2024 — 8,9%. В Атырауской области в этом году инфляция составила 12%, в Актюбинской области — 12,2 %.

За месяц уровень цен непродовольственных товаров повысился на 1,2%, платных услуг – на 1,1%, продовольственных товаров – на 0,8%.

За год больше всего подорожали следующие продукты:

мясо и птица – на 23%;

колбасы и изделия из мяса – на 19%;

безалкогольные напитки – на 16,8%;

сыр и творог – на 12,4%;

кисломолочные продукты – на 11,5%;

молоко питьевое – на 10,9%;

Отмечается снижение цен на овощи на 2,7%.

Одежда и обувь подорожали за год на 10,3% и 11,6% соответственно. Также отмечается значительный рост цены на бензин – на 16,8%, сжиженный газ – на 24,7%.