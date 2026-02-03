В регионе ожидаются гололед, снегопад, метель и сильные морозы.

По данным РГП «Казгидромет», на территории Казахстана в ближайшие дни прогнозируются опасные метеорологические явления.

Так, гололёд ожидается в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях и области Жетісу.

Снегопады прогнозируются в Западно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Абай и Ұлытау.

Метель ожидается в Западно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях, областях Абай, Ұлытау, Жамбылской, Туркестанской и Жетісу.

Кроме того, туман прогнозируется в большинстве регионов страны — на Западе, Севере, в Центре, на Востоке, Юге и Юго-Востоке Казахстана.

Также синоптики предупреждают о резком понижении температуры. 4–5 февраля в Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областях столбики термометров опустятся до –15…–22 градусов.

Жителям и гостям страны рекомендуют учитывать погодные условия при планировании поездок и соблюдать меры безопасности.