Для пассажиров в силу вступают новые правила.

Как сообщили в департаменте торговли и защиты прав потребителей ЗКО, с 1 января 2026 года в самолетах начнут действовать новые правила перевозки техники с литий-ионными аккумуляторами. Их утвердила Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

В первую очередь изменения касаются пауэрбанков и портативных зарядных устройств — теперь их считают потенциально опасными.

Что изменится:

в ручной клади можно будет взять не больше двух пауэрбанков;

емкость каждого — до 100 Вт·ч;

класть пауэрбанки на верхние багажные полки нельзя — только под сиденье или в карман кресла;

запрещено заряжать их от розеток и USB-портов в салоне;

также нельзя использовать пауэрбанки для зарядки других устройств во время руления, взлета и посадки.

В IATA объясняют: такие меры понадобились из-за того, что у пассажиров стало больше устройств с литиевыми батареями. Новые правила должны снизить риски и сделать полеты безопаснее.