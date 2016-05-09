В шествии участвовало около пятисот человек, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». bessmertni polk (4) Празднование Дня Победы началось со ставшей уже традиционной акцией "Бессмертный полк". Однако в этом году место сбора из сквера им. Т.Масина перенесли. Старт был намечен в сквере напротив ЗКГУ им. М. Утемисова. Тем не менее многие пришли туда, где был ежегодный сбор и сотрудники УВП, дождавшись, когда люди соберутся, повели всех по проспекту до ЗКГУ. bessmertni polk (3) Люди с портретами родственников-участников Великой Отечественной войны бодрым шагом шли по узкому тротуару проспекта Достык. Вышедшие посмотреть на это горожане недоумевали, почему "Бессмертный полк" идет по тротуарам. Однако власти объяснили, что в этом году место сбора было перенесено, чтобы не перекрывать движение на проспекте, так как в центре города перекрыта ул. Ихсанова, что создает пробки. bessmertni polk (6) Некоторые присоединялись к акции по ходу движения. bessmertni polk (7) Возле ЗКГУ выстроились сотни горожан с портретами своих отцов, дедушек и прадедушек. bessmertni polk (10) Бактыбай КЫДЫРОВ с женой и тремя внуками в этом году впервые присоединились к акции "Бессмертный полк". - В этом году мы впервые вышли. Я несу портрет своего отца, а жена - своего дедушки. Оба они были участниками войны. Это очень хорошая акция, она нужна, во-первых, для воспитания молодежи, а во-вторых, чтобы отдать дань нашим предкам за их подвиг. Время сейчас другое, с годами все забывается, но этот великий подвиг мы должны помнить, - говорит Бактыбай КЫДЫРОВ. bessmertni polk (11) Дочь Бисена ЖУМАГАЛИЕВА Баян тоже в этом году приняла участие в этой акции. - Папа умер в прошлом году сразу после 9 мая, - рассказала Баян ЖУМАГАЛИЕВА. - Папа воевал на Ленинградском фронте. Мы с сыном Арыстаном стали участниками акции, потому что это день победы, день скорби. Это наш долг почтить память. Мы не должны забывать, какую трагедию пережил наш народ и то, что она закончилась победой над фашистской Германией. И все это благодаря нашим отцам и дедам. bessmertni polk (8) В 10 часов "Бессмертный полк" тронулся в сторону площади Победы. Однако было заметно деление. Один из организаторов акции объяснила это тем, что идея "Бессмертного полка" в том, что люди приходят с портретами родственников, а впереди идут госслужащие, которые несут портреты чужих людей. stella 9 maya (7) Таким образом, в этом году "Бессмертный полк" прошел всего 700 метров до Стелы. После чего почти час люди ждали, когда на площади начнется возложение цветов к Вечному огню. bessmertni polk (1) bessmertni polk (2) bessmertni polk (5) bessmertni polk (9) bessmertni polk (12) bessmertni polk (13) bessmertni polk (14)   Фото Медета МЕДРЕСОВА