Сегодня, 7 мая, в 10 часов утра в городском парке культуры и отдыха любители зимнего плавания устроили заплыв в честь Дня Победы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В парке собрались около 10 человек. Кроме взрослых, участие в заплыве приняли дети Торегали ГАБДУЛОВА - 13-летняя Саида и 8-летний Алан. Ребята этой весной побывали на международных соревнованиях в г. Тюмень РФ. Торегали ГАБДУЛОВ говорит, что этот праздник для них, как впрочем и для всех остальных, очень много значит, поэтому они решили отметить его по-своему. - Нужно почаще проводить различные мероприятия, посвященные Дню Победы, потому что молодежь мало что знает об этом дне. Я бы сказал, что эту войну выиграли ни русские, ни казахи, эту войну выиграл советский народ. Поэтому праздник этот много значит для нас, - рассказал Торегали ГАБДУЛОВ. Как обычно, перед заплывом моржи сделали разминку. На берегу они говорили, что сейчас залезть в воду легче, так как она не такая холодная как зимой. Проплыв расстояние в 100 метров, они разминались, шутили и даже фотографировались на память. - Среди нас есть участник Великой Отечественной войны - Павел Георгиевич ХОРОШКИН. Правда, сегодня его с нами нет, его как ветерана пригласили в "Мечту". А так мы ежегодно собираемся, поздравляем его. В этом году мы решили устроить заплыв в честь этого праздника, но Павел Георгиевич не смог принять участие, - пояснила Елена ШАПОШНИКОВА. После заплыва всем любителям зимнего плавания были вручены грамоты, а семье ГАБДУЛОВЫХ вручили кубок, как самой спортивной семье. По словам моржей, ГАБДУЛОВЫ заслужили этот кубок, так как они много лет и зимой , и летом купаются всей семьей, а в этом году весной ездили на соревнования.

Фото Медета МЕДРЕСОВА