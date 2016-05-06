В области насчитывается 189 участников Великой Отечественной войны, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». veterany (1) Сегодня, 6 мая, в честь 71 годовщины Победы в Великой Отечественной войне ветеранов Уральска чествовали в Салтанат Сарайы. По словам ветерана ВОВ Габдилкаира КУАНШАЛИЕВА, в годы войны он был связистом. - Сначала я попал на Брянский фронт, который затем переименовали в Первый Украинский. Связисты при наступлении должны были двигаться вперед вместе с батальонами, наращивая телефонные линии. Необходимо было подключить связь к каждой позиции. Провода пересекали поле боя словно паутина. Без связи было нельзя, - вспоминает ветеран. К слову, Габдилкаир КУАНШАЛИЕВ прошел Украину, Польшу, Чехословакию. Домой он вернулся только спустя пять лет после войны, и еще много лет проработал в милиции. А вот Алевтина МИТРОХИНА ушла на фронт в ноябре 1942 года в возрасте 17 лет. - Я ушла на фронт с Саратовской области и сразу меня направили в Сталинград медсестрой, я тогда окончила 6-месячные курсы. Тяжело было, много чего видели, сколько было погибших, сколько разрушенных городов и поселков было, - говорит Алевтина Тимофеевна. Уже после окончания войны Алевтина Тимофеевна отучилась на медсестру и стала преподавать в медицинском колледже, где и проработала до самой пенсии. Всех ветеранов поздравил с праздником аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ. Стоит отметить, что уральская компания ТОО «Юнисерв» в честь праздника вручил ветеранам подарки. - Мы хотим успеть сказать спасибо нашим ветеранам, подарившим нам свободу и мир. На 1 апреля в списке ветеранов в области числилось 194 участника войны, сейчас их уже осталось всего 189. Каждый их них получит от нашей компании небольшую материальную поддержку в размере 20 тысяч тенге, - рассказал заместитель генерального директора ТОО «Юнисерв» Динмухамед САТБАЕВ. veterany (2) veterany (3)   Фото Алтынбека МАЙКЕНОВА