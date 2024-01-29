Михаил Ломтадзе, сооснователь и глава Kaspi.kz:

«Сложно выразить словами чувство гордости, которое нас переполняло, когда в центре Нью-Йорка на Times Square развевался родной всем нам прекрасный флаг Казахстана. Мы вместе с вами подняли Казахстан на новый уровень, поставили страну на мировую карту инноваций и стали примером для многих компаний и инвесторов по всему миру. Наступил новый этап в развитии Kaspi.kz. Теперь на нас еще большая ответственность перед каждым из вас и страной. Спасибо нашим любимым клиентам и партнерам, что вы с нами! Продолжайте вдохновлять нас на новые достижения. Мы со своей стороны обещаем и дальше создавать инновационные сервисы, которые улучшают вашу жизнь, и вносить свой вклад в развитие Казахстана!».

Вячеслав Ким, председатель совета директоров и соучредитель Kaspi.kz:

«История Kaspi.kz неразрывно связана с Казахстаном, с людьми, которые живут и работают в нашей стране. Во время IPO в США мы много рассказывали инвесторам о Казахстане. Многие крупнейшие инвесторы давно следят за невероятным прогрессом цифровизации в нашей стране, которая происходит по инициативе и при поддержке государства. Мы уверены, что успешное IPO Kaspi.kz – это еще один знак для международных инвесторов вкладываться в Казахстан и казахстанские компании»!

Кэрен Сноу, руководитель глобальных размещений NASDAQ:

«С момента создания, 17 лет назад в Алматы в Казахстане, Kaspi.kz сделал своей миссией улучшение жизни людей и внес огромный вклад в цифровизацию. Суперприложение Kaspi.kz стало частью повседневной жизни людей в Казахстане, предлагая сервисы электронной коммерции, путешествий, платежей, оплаты по QR-коду и госуслуги. Оно имеет один из самых высоких показателей вовлеченности в сравнении с другими приложениями по миру. Поздравляем вашу команду! NASDAQ гордится, что стал партнером Kaspi.kz, и приветствует первую компанию из Казахстана, которая сделала полноценное IPO в США».

О Kaspi.kz Миссия Kaspi.kz – создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам. В центре инноваций компании находится единственное в своем роде и самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz, которым пользуются около 14 миллионов человек. С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы делают платежи и переводы, управляют личными финансами, совершают выгодные покупки онлайн c доставкой, получают государственные услуги и решают множество других повседневных задач.

