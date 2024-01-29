Как стало известно, трагедия случилась днем 28 января на реке Урал в селе Курилкино.



По информации пресс-службы акимата Атырау, на реке Урал был прорублен лед и зафиксирован случай падения автомобиля в воду. На месте происшествия работали четыре спасателя и одна единица техники. На месте происшествия погиб водитель 1992 года рождения, а его пассажир 2006 года рождения направлен в областную больницу.