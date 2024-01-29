"Ученик девятого класса одной из школ столицы во время перемены распространил среди одноклассников листовки, призывающие к проведению мероприятия с элементами противоправных действий", сообщает Polisia.kz.

Подросток пояснил, что его действия были лишь шуткой, и никаких серьезных намерений не было. Маму школьника оштрафовали. Полицейские начали досудебное расследование по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", в рамках которого назначены соответствующие экспертизы.

На родителей школьника также возбудили адмпроизводство за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию и образованию, а также защите прав и интересов несовершеннолетнего.