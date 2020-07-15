Иллюстративное фото из архива "МГ" Вице-министр здравоохранения РК Людмила Бюрабекова, выступая в службе центральных коммуникаций, сообщила, что казахстанцы, проживающие на приграничных с Российской Федерацией территориях, могут ввозить лекарства из этой страны для себя и своих близких при наличии соответствующих документов. Людмила Бюрабекова отметила, что ограничений для ввоза лекарств для собственных нужд в законодательстве нет. Таким образом, при предоставлении документов, что лекарство ввозится действительно для собственных нужд или для родственников, запрета на ввоз не будет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.