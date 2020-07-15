Иллюстративное фото из архива "МГ" В редакцию "МГ" обратились возмущенные жители дома №74 по улице Мухита, которые рассказали, что с 5 июля в их доме периодически отключают электроэнергию. Чаще делается это в ночное время. – Звоним в аварийную горсвета, отговорка одна: обрыв, ночью не работаем. Хотя я спрашивал у людей, они сказали, что к трансформатору бригада даже не выезжала. Сегодня опять нет электричества. Аварийная на звонки не отвечает. Мама у меня сердечник, дома жара до 35 градусов. Она не может включить ни вентилятор, ни кондиционер. Ей постоянно плохо, из-за этого не может спать. Это уже невежество со стороны аварийной. Мы же люди, долгов за электричество нет, мы исполняем свои обязательства исправно, - говорит житель дома Михаил. Жители дома №101/1 по проспекту Абулхаир хана также утверждают, что с 14 июля остались без электроснабжения. – В этом доме и в соседних многоэтажках со вчерашнего дня нет электричества. Сегодня сказали, что сгорел трансформатор, когда исправят ситуацию, неизвестно. Люди без электричества в такую жару. Почему у нас все трещит по швам? Про воду уже молчу, - говорит жительница дома. В пресс-службе акима города сообщили, что 14 июля около 20.00 случилось повреждение трансформаторного питания, вследствие чего 460 абонентов остались без электроснабжения. – На месте работает одна аварийная бригада и две единицы техники. Они производят замену трансформатора. Ориентировочно в 13.00 авария будет устранена. Что касается дома №74 по улице Мухита, то в диспетчерскую службу АО "ЗапКазРЭК" заявок от жителей не поступало. Но ремонтная бригада все же поедет туда после обеда, - сообщили в городском акимате. К слову, вот уже вторая неделя, как в области установилась жаркая погода. Днем столбики термометров поднимаются до +41 градуса. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.