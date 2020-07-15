Всего в Казахстане 14 июля зарегистрированы 1759 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 400 человек за сутки заразились короновирусной инфекцией в Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным телеграм-канала МВК по нераспространению COVID-19, по данным на 14 июля, в Казахстане зарегистрировано 915 носителей COVID-19 с симптомами и 844 бессимптомных носителя. В ЗКО в этот день зарегистрировано 98 заболевших COVID-19. Рынки и ТРЦ закроют на выходные в ЗКО Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  