По данным телеграм-канала МВК по нераспространению COVID-19, по данным на 14 июля, в Казахстане зарегистрировано 915 носителей COVID-19 с симптомами и 844 бессимптомных носителя. В ЗКО в этот день зарегистрировано 98 заболевших COVID-19.