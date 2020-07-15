Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что в область прибыли российские специалисты, которые помогут в борьбе с распространением COVID-19. Всего приехали четыре специалиста: П. В. Гусев – врач-эпидемиолог, Ш.Н Очилов - врач-инфекционист, А. В. Маткаш - врач анестезиолог-реаниматолог, Р.Ю. Канцеров – врач-инфекционист. Также приехали специалисты из Актобе: Дильмагамбетова Гаухар - доцент врач общей практики, Изденова Назгуль - МНС научно-практического центра, Сахипова Гульнара - доцент кафедры ОВП, Молдашева Зоя - ассистент ОВП, Утепкалиева Айгуль - руководитель неврологии. Кроме того, в областной многопрофильной больнице развернули еще 128 коек. Таким образом, 248 коек работают в провизорном стационаре (итого 675 коек). Заполняемость стационара составляет 70%.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.