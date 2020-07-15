Об этом Снежанна Имашева рассказала на своей странице в Facebook, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Facebook на своей странице депутат мажилиса парламента Республики Казахстан Снежанна Имашева разобралась в ситуации с моргом в Уральске.
13 июля уральцы, которые пришли за телами
своих умерших в местный морг, пожаловались на ужасный запах из морга, по их словам, из-за сломанного холодильного оборудования.
Снежанна Имашева отметила, что по этому поводу к ней поступили сообщения в личку. После чего депутат решила разобраться в ситуации в рамках общественного мониторинга.
- Заместитель акима ЗКО Айдар Нуралиев сообщил мне, что описанная ситуация находится под контролем, оборудование ремонтируется, но учреждение не находится в подчинении или ведении местных властей.
Действительно, морг, о котором шла речь, находится при филиале РГКП «Центр судебных Экспертиз Министерства Юстиции РК», Институт судебных экспертиз по г.Уральск, - пишет у себя на странице в Facebook Снежанна Имашева.
Кроме того, депутат отметила, что заместитель министра Мадалиев, курирующий это направление, сообщил, что запах в морге стоит не из-за поломанного оборудования, а из-за двух невостребованных тел, которые своевременно не были захоронены акиматом города Уральск.
Директор судебных экспертиз в Уральске Олжас Дюсенбаев, в свою очередь, пояснил, что услуги по захоронению невостребованных выполняет по договору АО «Талап». Однако срок действия договора истек, поэтому эти тела по сей день остаются незахороненными, хотя институт направил нужные заявки на захоронение в адрес АО «Талап» уже давно. Оборудование, вышедшее из строя, сейчас ремонтируется.
Представитель АО "Талап" Кучер пояснила, что действительно АО «Талап» занимается захоронением невостребованных тел умерших в рамках тендера на оказание подобных услуг, который был выигран ими в марте этого года на сумму 1,4 млн тенге, но деньги, выделенные на эти услуги, закончились, так как помимо невостребованных тел они стали хоронить умерших от COVID-19 (по поручению оперативного штаба города, это оговорено договором).
Между тем объем услуг резко возрос, последний акт на заявленную сумму был подписан 10 июля. Но несмотря на это, они продолжают оказывать услуги, и в захоронениях невостребованных тел не отказывают Стоит отметить, что всего захоронено 21 невостребованных, 29 умерших от COVID-19. По действующим правилам, заявки на захоронение должны подаваться по истечении 10 дней, как тело осталось невостребованным. Все, что нужно, это своевременная заявка. Но заявка от института поступила только 14 июля в 12.35.
К слову, умершие поступили в морг в июне (справки о смерти от 16 июня и 26 июня этого года).
14 июля эти тела были вывезены АО "Талап".
- Вот так очередной пример нерасторопности ответственных лиц, ни в коем случае не признающих свою вину, готовых при первом удобном случае взвалить ее на кого угодно, становится причиной проблем для обычного человека, - написала Снежанна Имашева.
Необходимо отметить, что 13 июля на вопрос журналистов "МГ", работают ли холодильники в морге, и.о. заместителя директора по судебно-медицинским вопросам института судебно-медицинских экспертиз Анастасия Хилько ответила, что у них холодильники работают, все в порядке.
