Всего в области выявлено около 300 нарушений карантинного режима со стороны владельцев магазинов, супермаркетов, кафе, ресторанов и СТО, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото из архива "МГ Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, с 5 июля в области проверено более 500 объектов бизнеса, в которых выявлено около 300 нарушений. Так, проверка показала, что карантинный режим нарушили владельцы кафе, ресторанов, магазинов, супермаркетов, игрового клуба, караоке-бара, СТО и АЗС. - Полицейские выявили семь фактов проведения семейных мероприятий, а именно дней рождения. Проигнорировали запрет и осуществляли деятельность, тем самым подвергая опасности жизнь и здоровье людей, кафе по улицам Баймуханова и Азаттык. В шашлычной в микрорайоне Привокзальный не было антисептиков, продавцы обслуживали людей без масок и перчаток, - сообщили в полиции. Стоит отметить, что с 11 июля в области были созданы 20 мониторинговых групп, которые проверяют соблюдение санитарно-эпидемиологического режима. По всем фактам нарушений режима карантина материалы переданы в управление контроля качества безопасности товаров и услуг, где нарушителей привлекут к административной ответственности. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.