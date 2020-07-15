Иллюстративное фото из архива "МГ" Происшествие случилось в городе Хромтау Актюбинской области 13 июля в 20.20. Из окна 4 этажа с москитной сеткой выпал 2-летний ребенок. Малыша мама оставила под присмотром 9-летнего сына, сама вышла в магазин за продуктами. Как рассказали в департаменте полиции Актюбинской области, в этот момент мимо дома проходил местный житель. Он услышал резкий хлопок и крик ребенка со стороны последнего подъезда. Он подбежал туда, поднялся на козырек подъезда и увидел лежащего там ребенка. Прохожий аккуратно спустил малыша и отвёз его в районную больницу. У малыша были множественные переломы, его сразу госпитализировали в реанимацию, но через полчаса он умер. Как сообщили в департаменте по ЧС Актюбинской области, с начала года в области произошло уже 4 случая выпадения из окна, один ребенок умер. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.