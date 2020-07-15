Как рассказал руководитель отдела строительства города Уральска Арман Уксукпаев, в этом году бюджет строительства города Уральска составляет порядка 19 миллиардов тенге. - Из них на жилищное строительство было направлено 10,2 миллиарда тенге, на подведение инженерных коммуникаций направлено 82 миллиона тенге. В этом году планируется сдать в эксплуатацию восемь многоэтажных домов, из них шесть домов предназначены для вкладчиков Жилстройсбербанка и два жилых дома для социально уязвимых слоев населения, в том числе для многодетных матерей - арендное жилье. Общее количество квартир составляет 1355, а площадь - 77 тысяч квадратных метров, - рассказал руководитель отдела строительства города Уральска. Арман Уксукпаев отметил, что в Северо-Восточной части города они планируют ввести в эксплуатацию две девятиэтажки на 180 и 104 квартиры для вкладчиков Жилстройсбербанка. Один объект будет арендным на 216 квартир. - Эти дома планируется сдать в третьей декаде этого года. Они полностью обеспечены инженерными коммуникациями: вода, канализация, наружное освещение уже полностью выполнены. В этом году за счет республиканского и местного бюджетов выделено 1,8 миллиарда тенге на подведение внутриквартальных проездов, - отметил руководитель отдела строительства города Уральска. Стоит отметить, что в районе, где идет строительство домов, есть два детских сада, школа №37 и в августе будет сдана школа на 450 мест за счет средств КПО. б.в. - В этом году по трассе Уральск-Саратов по улице Нижегородская и Пятимарская введут в эксплуатацию четыре многоэтажных жилых дома для вкладчиков ЖССБК и один многоэтажный жилой дом на 198 для социально уязвимых слоев населения и многодетных матерей, - заверил Арман Уксукпаев.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.