Вчера при поддержке государства лекарства для лечения COVID-19 были доставлены из Индии в Алматы. Три тонны лекарств доставили на самолете, предоставленном компанией «Тенгизшевройл». В настоящее время налажена поставка 15 наименований лекарств в аптеки. - По поручению главы государства, в регионе ведутся системные работы по обеспечению аптек лекарственными препаратами. Сегодня грузовым самолетом доставлен большой объём медикаментов. С прошлой недели по поручению акима Атырауской области, при поддержке акимата мы организовали оперативную доставку лекарств в аптеки. Работа по поставке препаратов продолжится, пока в полной мере не обеспечим потребность населения, - сказал заместитель акима Атырауской области Ержан Абылханов. Отметим, что поставка в аптеки начнется уже сегодня. Кроме того, в эту пятницу ожидается прибытие ещё одной партии на грузовом автомобиле. Работы по поставке лекарств в аптеки будут проводиться на регулярной основе.