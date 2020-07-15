Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала вице-министр здравоохранения РК Людмила Бюрабекова во время брифинга в центральной службе коммуникаций, правительство РК направит в Таджикистан партию портативных аппаратов ИВЛ. – В настоящее время все страны помогают друг другу, и нашей стране также оказывают гуманитарную помощь другие страны. Поэтому правительство Республики Казахстан рассматривает вопрос об оказании гуманитарной помощи Таджикистану в виде портативных аппаратов искусственной вентиляции легких к концу года. Хочется отметить, что такие портативные аппараты используются для транспортировки пациентов в каретах скорой помощи. Их производит отечественный производитель, который находится в Акмолинской области. Сейчас производитель нарастил производственную мощность. Помимо портативных ИВЛ-аппаратов, они планируют изготавливать и стационарные аппараты, которые нам сейчас необходимы. Совместно с турецкой компанией производство будет налажено уже в ближайшее время и до конца этого года покроет всю необходимую потребность в ИВЛ-аппаратах, - рассказала Людмила Бюрабекова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.