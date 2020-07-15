Иллюстративное фото из архива "МГ" В различных пабликах в социальной сети Instagram все чаще стали появляться посты о том, что у пациентов инфекционных стационаров отбирают телефоны. Люди жалуются, что не могут узнать о состоянии здоровья родственников. В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что сотовые телефоны являются одним из источников инфицирования. - Число заразившихся коронавирусной инфекцией в нашей стране ежедневно растёт. На сегодняшний день этот вирус забрал немало жизней, многие потеряли своих родных, близких, друзей. В сети распространяется информация, что в одном из стационаров области у пациентов забирают мобильные телефоны. В этой связи хотелось бы отметить, что мобильный телефон - не главный источник заражения, но один из наиболее возможных в условиях стационара. В связи с тем, что телефон практически никто не обрабатывает антисептиком. А между тем вирус оседает на вещах, которые вы чаще всего держите в руках. Сейчас главное правило для всех - строгое соблюдение всех санитарных правил, являющихся главным шансом снижения уровня заболеваемости и смертности. Каждый из нас ответственен за свое здоровье! - сообщили в управлении здравоохранения ЗКО.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.