Сегодня, 15 июля, на склад АО "Талап" были завезены медикаменты. Заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО Шарбану Искакова рассказала, что в настоящее время началась поставка лекарственных средств по области. Первая партия поступила на 10 миллионов тенге из России, вторая поступит на 105 миллионов тенге из Индии. Следующая поставка груза ожидается в пятницу, 17 июля. Необходимо отметить, что распределением груза занималось министерство здравоохранения. - Были завезены около 60 наименований препаратов из них антибиотки, цефтриаксон, азитромицин, левофлоксацин и другие в количестве более 24 тысяч упаковок. Кроме того, из завезенных лекарств насчитывается более трех тысяч упаковок жаропонижающих средств и более двух тысяч упаковок антикоагулянтов, также небольшое количество антивирусных препаратов, - пояснила Шарбану Искакова. К слову, привезенные препараты будут распределены в основном в районные центры и немного по городу в 197 частных аптек. Стоит отметить, что этого запаса хватит примерно на 1,5 недели. Шарбану Искакова отметила, что для недопущения искусственного роста цен на лекарственные средства и средства индивидуальной защиты в городе мониторинговая группа проверяет аптеки.