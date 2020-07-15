Сейчас ведется внутренняя отделка здания, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В сентябре планируют достроить СОШ №51 в Уральске Строящейся школе №51 будет присвоено название - лицей имени Алии Молдагуловой №38. Теперь ученики лицея, который ранее располагался в здании по ул. Некрасова, будут учиться в новом здании. Как сообщила директор лицея имени Алии Молдагуловой №38 Шынар Сагынгалиева, новая школа  рассчитана на 900 мест. - Однако предположительно в ней будут обучаться 1,5 тысячи человек, уже поданы заявки от 1145 учеников. Ее обещают достроить до начала нового учебного года. Это двухсменная школа. Тут будут учиться дети из микрорайона Птицефабрика, будут переведены ученики из трехсменных школ №10, 47, 20, 30, - рассказала Шынар Сагынгалиева. Главный энергетик  ТОО "Нуркапстройгаз" Руслан Мукашев отметил, что в сентябре они планируют сдать этот объект. - Уже полностью проведено электричество, вентиляция, канализация. Отопление будет автономным и поставлен отдельный трансформатор, - дополнил он. Напомним, в январе этого года руководитель управления образования ЗКО Айымгуль Тржанова рассказала, что в ЗКО будет построено четыре школы. Тогда она отметила, что строится СОШ №51, проектируется СОШ №52, СОШ №53 и СОШ №54 в районе Северо-Востока. В сентябре планируют достроить СОШ №51 в Уральске В сентябре планируют достроить СОШ №51 в Уральске В сентябре планируют достроить СОШ №51 в Уральске В сентябре планируют достроить СОШ №51 в Уральске Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА