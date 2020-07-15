Tonj9lP_ZKM Лесные и степные пожары в Акжайыкском районе ЗКО начались 12 июля. Вчера, 14 июля, огонь подобрался к домам. В селе Коловертное сгорели два дома и несколько хозпостроек. Возгорание домов и степной травы у села удалось потушить, но леса в районе продолжают гореть. - Леса у нашей точки Большой путь (130 км от Уральска - прим. автора) начали гореть вечером 12 июля. Приехала пожарная техника из Чапаево, работники лесхоза, местные жители вышли, но огонь потушить не могут, мешает сильный ветер. Огонь подобрался совсем близко к нам. Это видео я сняла сегодня после обеда. Огонь совсем близко, техники мало. Женщины выехали в соседние села к родственникам. Мужчины помогают пожарным, пытаются не пустить огонь в село. Огонь по ту сторону Урала тушат вертолетом, а к нам почему-то он не прилетает, хотя мы горим уже третий день, - говорит местная жительница Акбота. Аким Акжайыкского района Калияр Айтухамбетов рассказал, что о ситуации в Большом пути им известно. - По району у нас 10 очагов возгорания лесов и степной травы. Ситуацию усложняет порывистый ветер и жара. Всего по району в тушении пожаров задействованы около 400 человек, по 100 человек сотрудников ДЧС и лесхоза, остальные - местные жители. Техники у нас достаточно, но мы не можем заехать в леса, они горят, огонь перебрасывается до 1,5-2 метров. Огонь подошел к Бударино, да что там, уже и к Чапаево подошел. Вчера дополнительно прибыли сотрудники полиции на случай возможной эвакуации. Ни один населенный пункт мы не оставляем без внимания, они все на контроле. Мы ежедневно объезжаем их, - заверил Калияр Айтмухамбетов. Между тем, в ДЧС ЗКО сообщили, что в Акжайыкском районе - 7 очагов возгорания, а всего по области - 8 очагов. cUnPxBJQbRo Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.