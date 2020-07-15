По сообщению службы спасения, 16 июля в ЗКО ожидается сильная жара до +42 градусов, ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, гроза. Согласно информации РГП "Казгидромет", в Атырау также ожидается гроза, днем +39 градусов, ночью +28. В Актау осадков не ожидается. Температура воздуха днем +34 градуса, ночью +27. В Актобе синоптики прогнозируют погоду без осадков, днем 38 градусов жары, ночью +23. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.