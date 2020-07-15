Также будет приостановлена работа общественного транспорта, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Уральске начали работать продовольственные рынки Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 15 июля, главный санврач ЗКО Мухамгали Арыспаев вынес новое постановление, согласно которому в выходные дни будет приостановлена работа рынков. - Приостановить деятельность продовольственных и непродовольственных рынков открытого типа и работу общественного транспорта в выходные дни: 18 и 19 июля, 25 и 26 июля, 1 и 2 августа, - говорится в постановлении. В ЗКО снова закроют рынки на выходные Таким образом, все выходные дни до конца карантина рынки и общественный транспорт в области работать не будут. Напомним, с 5 июля на две недели в Казахстане был введен карантин. Позже президент Токаев объявил о продлении карантина до 2 августа. В июле нуждающимся пообещали выплатить по 42500. 92 человека заразились коронавирусом в ЗКО Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.